Деньги 21 февраля 2024, 12:39 Расписки Qiwi на Мосбирже рухнули почти на 50% Мосбиржа: падение цены расписок Qiwi достигло 50% Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Падение цены американских депозитарных расписок Qiwi достигло 37,4% (до 300,5 рубля за штуку), а вскоре и 50% после расширения ценового диапазона колебаний для ценных бумаг. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В начале торгов снижение составило 24,9% — до 360,5 рубля за штуку. Резкое снижение цены расписок спровоцировали новости об отзыве лицензии у Qiwi Банка.

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ЦБ отозвал лицензию 21 февраля. Среди причин регулятор указал нарушение федеральных законов и нормативных актов Центробанка. Также финансовую организацию уличили в регулярном нарушении требований законов в сфере борьбы с отмыванием доходов.

Из-за отзыва лицензии у Qiwi Банка в России остановили работу платежной системы Contact. После новостей об отзыве клиенты учреждения начали обращаться к регулятору за разъяснениями.