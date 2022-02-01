Раскрыт размер прибавки к выплатам неработающим пенсионерам

Размер страховой пенсии завершивших свою трудовую деятельность россиян вырос в среднем на 1400 рублей. Проиндексированные до 8,6% выплаты пенсионеры начнут получать с февраля. Как сообщила «Парламентская газета», с таким заявлением выступила депутат Светлана Бессараб.

Она напомнила, что по поручению президента России депутаты утвердили решение об увеличении на фактический процент инфляции минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Это позволило увеличить размер социальных выплат и пособий.

Кроме страховых пенсий в России на 8,4% увеличился размер материнского капитала и пособий уходу за детьми. Суммы составили 524,5 тысячи рублей и 693,1 тысячи рублей за первого и второго ребенка соответственно.

Минимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет составит 7,6 тысячи рублей в месяц, максимальная выплата увеличится до 31,3 тысячи рублей.

Кроме того, семьи с детьми получат единовременную выплату в размере 18,8 тысячи рублей на ребенка, рожденного до 1 февраля, и 20,4 тысячи рублей на детей, которые появятся на свет после этой даты.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что февральское повышение страховой пенсии относится к размеру декабрьских выплат. Она пояснила, что в январе пожилые россияне уже получили увеличенные выплаты на 5,9%.