Путин разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях

Президент РФ Владимир Путин разрешил отечественным компаниям расплачиваться перед иностранными кредиторами в рублях — перед странами, которые совершили недружественные действия против России. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

Конкретный список недружественных государств определит правительство в течение двух дней. Распоряжение в том числе распространяется на страны, не связанные с этими государствами.

«Порядок распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 миллионов рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на 1-е число каждого месяца», — говорится в указе президента.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине, ее задачами Путин обозначил демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

После начала боевых действий ряд западных стран ввели против РФ масштабные санкции в экономической, технологической и финансово-хозяйственной сферах.