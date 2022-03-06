Путин поручил подготовить список недружественных России стран

Правительство РФ в ближайшее время составит список стран, которые ввели против страны, ее компаний, организаций и физических лиц санкции. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Перечень иностранных государств глава государства поручил подготовить в течение двух дней, сказано в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе.

«Правительству <…> в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — отмечено в указе.

Он также определил временный порядок осуществления Россией, ее регионами, муниципальными образованиями и резидентами выплат иностранным кредиторам, имеющим отношение к объявившим об антироссийских санкциях странах.

Нововведение распространят на обязательства от 10 миллионов рублей в месяц или в сумме, превышающей эквивалент в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на первое число каждого месяца.

Путин 5 марта также подписал указ о выплатах семьям погибших при спецоперации на Украине или в Сирии военных. Они получат пять миллионов рублей.