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    06 марта 2022, 00:19

    Путин поручил подготовить список недружественных России стран

    Александра Ломейко

    Правительство РФ в ближайшее время составит список стран, которые ввели против страны, ее компаний, организаций и физических лиц санкции. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

    Перечень иностранных государств глава государства поручил подготовить в течение двух дней, сказано в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе.

    «Правительству <…> в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — отмечено в указе.

    Он также определил временный порядок осуществления Россией, ее регионами, муниципальными образованиями и резидентами выплат иностранным кредиторам, имеющим отношение к объявившим об антироссийских санкциях странах.

    Нововведение распространят на обязательства от 10 миллионов рублей в месяц или в сумме, превышающей эквивалент в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на первое число каждого месяца.

    Путин 5 марта также подписал указ о выплатах семьям погибших при спецоперации на Украине или в Сирии военных. Они получат пять миллионов рублей.