Комиссию по повышению устойчивости экономики в условиях санкций создали в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики. Он возглавит ее лично. Об этом Собянин сообщил в блоге.

По его словам, комиссия будет заниматься мониторингом текущей ситуации, принимать срочные меры реагирования и поддерживать бизнес и граждан. Причина создания — введение санкций западными странами из-за военной операции РФ на Украине.

«Нынешняя ситуация нестандартная. Она потребует выдержки, мужества и решительных действий», — сказал мэр Москвы.

Он отметил, что столица и раньше сталкивалась с экономическими трудностями, в частности, он указал на кризисы 2008, 2012 и 2020 годов.

«Всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз», — констатировал мэр.

Ранее стало известно, что премьер Михаил Мишустин возглавил оперативный штаб правительственной комиссии по противодействию западным санкциям. Его заместителями стали мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.