Важное 29 марта 2023, 15:27 Путин похвалил предложенные правительством меры поддержки по инвестициям Президент Путин одобрил предложенные правительством меры поддержки по инвестициям РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин посчитал «хорошим набором» предложенные правительством меры поддержки инвестиций со стороны россиян. Об этом он заявил на совещании с кабмином.

«Интересно. Хороший набор», — сказал глава государства.

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Путин сделал еще несколько заявлений, касающихся экономической сферы. Он попросил правительство не допускать ускорения или сильного замедления инфляции. Глава государства подчеркнул, что динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Центробанка по этой теме.

По его словам, в стране сейчас зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы. Однако еще не все трудности на рынке труда удалось преодолеть. Например, есть вопросы к качеству предоставляемых рабочих мест. Президент отметил, что в некоторых регионах проблемы с поиском занятости остаются на уровне выше среднего.