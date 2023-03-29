Важное 29 марта 2023, 14:48 Путин заявил, что нельзя допускать ускорения темпов инфляции Президент Путин: ускорения или замедления темпов инфляции в России нельзя допускать РИА «Новости»

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Ускорения инфляции или ее избыточного замедления нельзя допускать в России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время совещания с правительством, прошедшего в формате видеоконференции.

По его словам, динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции.

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«Важно не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления», — указал глава государства.

Путин не стал приводить последние данные по ней и заявил, что правительство и так владеет информацией.

«Надо снимать структурные ограничения, которые сдерживают деловую активность. Имею в виду узкие места в логистике, финансах, подготовке кадров и так далее», — добавил российский лидер.

Он отметил, что движение в этом направлении есть. Также Путин обозначил и цель российских властей на ближайшее время — обеспечить увеличение доходов россиян, улучшение качества их жизни.