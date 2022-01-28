Путин подписал закон по индексации пенсий на 8,6%

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Документ об этом опубликовали на сайте правовой информации.

Индексация должна пройти с 1 января 2022 года. До этого заместитель главы Совета Федерации Елена Бибикова заявила, что пенсии, проиндексированные на 8,6%, получат все пенсионеры с 1 февраля.

Повышение произойдет относительно декабрьского размера пенсий, так как в январе размер таких выплат уже был повышен на 5,9%. Поэтому за январь пройдет доплата разницы между размерами этих индексаций.

Также Бибикова уточняла, что в целом по стране после индексации пенсия вырастет на 1400 рублей.

Размер пенсий по старости был проиндексирован в связи с прогнозом инфляции Минэкономразвития на 5,9%, но реальная инфляция оказалась выше прогнозируемой и составила 8,4%, поэтому пришлось повышать.

Минфин подсчитывал, что всего для обеспечения достойной пенсией россиян в 2022 году потребуется 172,7 миллиарда рублей. Такая сумма позволит произвести индексацию выше фактического уровня инфляции. Индексация, по словам главы Минтруда Антона Котякова, должна затронуть 30,8 миллиона человек.