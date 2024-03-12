Деньги 12 марта 2024, 18:54 Путин оценил роль ОПЕК+ в удержании цен на нефть Путин: ОПЕК+ помогает удержать цены на нефть и обеспечить доходы бюджета РИА «Новости»

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Сотрудничество в ОПЕК+ позволяет удержать цены на нефть, а также обеспечить доходы бюджета. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«ОПЕК + действительно помогает нам удержать цены на нефть и обеспечить доход бюджета страны, но добыча нефти при этом сокращается», — отметил он.

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Российские власти в начале марта объявили о решении сократить добычу и экспорт нефти в совокупности на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале. Как отметил вице-премьер Александр Новак, уже в апреле добыча черного золота снизится на 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорт — на 121 тысячу баррелей.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявил, что благодаря сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти бюджет РФ пополнился на 30 триллионов рублей.