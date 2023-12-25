Деньги 25 декабря 2023, 15:14 Глава РФПИ назвал прибыль России от сделки ОПЕК+ Глава РФПИ Дмитриев: сделка ОПЕК+ принесла России дополнительные 30 трлн рублей РИА «Новости»

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Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти принесла в бюджет РФ дополнительные 30 триллионов рублей. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что сделка ОПЕК+ может считаться одной из самых важных сделок для всего мира за последнее двадцатилетие. Она приносит выгоду не только производителям и потребителям энергии, но и бюджету России.

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«Она уже принесла дополнительно 30 триллионов рублей в бюджет. Это больше, чем 300 миллиардов рублей наших активов, которые были заморожены за рубежом», — уточнил Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что такая прибыль — результат очень качественного и доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими странами — членами ОПЕК.

Соглашение по ограничению добычи нефти между участниками организации и еще 11 странами, не входящими в картель, подписали в декабре 2016 года из-за спада цен на энергоносители по всему миру.

На прошлой неделе Ангола объявила о выходе из ОПЕК. Решение принял совет министров совместно с президентом страны Жоаром Лоуренсом.