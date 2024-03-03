Деньги 03 марта 2024, 19:59 Россия решила сократить добычу и экспорт нефти Новак: Россия сократит добычу и экспорт нефти вместе с участниками ОПЕК+ РИА «Новости»

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Россия приняла решение сократить добычу и экспорт нефти в совокупности на 471 тысячу баррелей в сутки во II квартале. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его процитировала пресс-служба кабмина.

«Добровольное сокращение добычи и экспорта нефти произойдет совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+», — сказал Новак.

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Уже в апреле добыча черного золота сократится на 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорт — на 121 тысячу баррелей. В мае снижение добычи достигнет 400 тысяч баррелей в сутки, а экспорт — 71 тысячу баррелей в день. В июне добыча уменьшиться до 471 тысячи баррелей в сутки.

Новак дополнительно пояснил, что объемы сокращения постепенно восстановят в зависимости от текущих условий рынка. Вице-премьер назвал меры дополнением к добровольному сокращению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, анонсированному в апреле прошлого года.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пополнила бюджет РФ на 30 триллионов рублей.