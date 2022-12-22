Деньги 22 декабря 2022, 21:38 Путин отметил надежную работу российских банков Президент Владимир Путин: банки России работают надежно и без сбоев РИА «Новости»

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Финансовая система России остается устойчивой, банки работают надежно и без сбоев. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции.

«Финансовая система страны — устойчива. Банки работают надежно, никаких сбоев не допускают», — сказал он.

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По словам главы государства, таких результатов удалось добиться благодаря действиям правительству и самих банкиров.

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«Они много, напряженно и грамотно работают, они квалифицированные люди, у них многое — получается», — отметил Путин.

Он также заявил, что одной из приоритетных целей 2023 года является развитие инфраструктуры страны. Сейчас снижение российской экономики составляет 2,5%.

Путин заявила, что российские экономические показатели намного лучше, чем во многих странах «Большой двадцатки». 2022 год Россия преодолела уверенно, никаких настораживающих элементов в экономике не зафиксировано.

Президент уточнил, что экономика страны и отечественные компании не пострадают из-за ценовых ограничений на нефть. По его словам, если потолок цен приведет к нарушениям по контрактам «Газпрома», Россия подумает об их дальнейшем выполнении.