Общество 22 декабря 2022, 20:08 Путин оценил влияние потолка цен на нефть на экономику России Путин: потолок цен на нефть не отразится на доходах бюджета России РИА «Новости»

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Введение потолка цен на нефть — это попытка внедрить в мировую экономику нерыночные инструменты и регулирование. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после заседания Госсовета по молодежной политике.

Глава государства предупредил, что из-за этой меры цены на нефть могут «взлететь до небес».

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«Потолок цен на газ ни к чему хорошему не приведет, это из той же оперы, что и нефтяной потолок», — подчеркнул Путин.

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Президент обратил внимание, что если потолок цен приведет к нарушениям по контрактам «Газпрома», Россия подумает о том, а обязана ли она их выполнить.

Экономике России и отечественным компаниям ценовые ограничения на нефть не принесут ущерба, заметил глава государства.

«Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается», — сказал он, пояснив, что страна и так реализует нефть примерно по тем ценам, которые выставили в качестве потолка.

По мнению Путина, целью геополитических оппонентов России была в том, чтобы ограничить доходы бюджета РФ, однако потерь для экономики нет.