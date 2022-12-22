Общество 22 декабря 2022, 19:48 Путин назвал развитие инфраструктуры страны приоритетом 2023 года Президент Путин: приоритетом 2023 года является развитие инфраструктуры внутри страны РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что одной из приоритетных целей 2023 года является развитие инфраструктуры страны. Снижение российской экономики составило 2,5%, отметил он на пресс-конференции по итогам Госсовета.

«Что является приоритетом-2023? Развитие инфраструктуры. Это обязательно», — сказал глава государства.

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По его словам, Россия продемонстрировала экономические показатели лучше, чем во многих странах «Большой двадцатки». Так, 2022 год страна смогла пройти уверенно. В экономике не зафиксировано настораживающих элементов.

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Путин также отметил, что, несмотря на предрекаемые проблемы и разруху, ничего подобного в России не наблюдается. Финансовая ситуация сейчас достаточно устойчива.

Президент заверил, что сложившаяся ситуация не скажется на реализации всех намеченных на будущее планов, в том числе на 2023 год. Легко не бывает никогда, а идеально получается только на бумаге, резюмировал Владимир Путин.