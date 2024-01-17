Важное 17 января 2024, 15:30 Путин назвал неплохим реальный рост зарплат в стране, но напомнил об инфляции Путин: реальный рост зарплат в России составил 7,7%, это неплохо РИА «Новости»

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Реальный рост зарплат в России составил 7,7%, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. По оценке главы государства, этот показатель можно назвать неплохим, но важно сопоставлять его с уровнем инфляции.

«Это неплохо, но, учитывая инфляционные процессы, нужно сопоставлять одно с другим», — подчеркнул он.

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В 2023-м инфляция в России составила 7,4%, указал Путин, добавив, что рассчитывает на то, что общими усилиями с ЦБ РФ удастся решить задачу по ее снижению.

По словам главы государства, вечером 16 января он обсуждал ситуацию в экономике с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Михаил Владимирович считает, что при тщательном подсчете уровень ВВП в 3,5%, о котором мы говорили, может оказаться еще выше», — добавил Путин.

Несколькими днями ранее президент высказывался о временном повышении ключевой ставки ЦБ, отметив, что ее смогут снизить, когда нормализуется инфляция.

«По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», — подчеркнул он.