Важное 11 января 2024, 09:59 Снижение ключевой ставки спрогнозировали в Кремле Путин: высокая ключевая ставка ЦБ носит временный характер РИА «Новости»

Читать 360tv в

Центробанк временно повысил ключевую ставку. Когда инфляция нормализуется, ее смогут снизить, заявил на встрече с предпринимателями в Хабаровске президент России Владимир Путин. Его процитировали «Известия».

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. <…> По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», — сказал глава государства.

Реклама

Владимир Путин напомнил, что такое же мнение озвучивали эксперты и руководство самого Банка России. Президент выступил против увеличения лимитов или дополнительного фондирования банков. По его мнению, это уменьшит эффект от мер Центробанка по снижению инфляции. Увеличение денежной массы, по словам президента, теоретически возможно, но оно пойдет вразрез с целями повышения ключевой ставки.

В середине декабря ключевую ставку повысили до 16%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что денежно-кредитную политику следовало ужесточить еще весной.