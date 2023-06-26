Эксклюзив 26 июня 2023, 12:52 «Психовать не стоит». Экономист рассказал, что будет с курсом доллара Экономист Разуваев: курс доллара опустится до 65 рублей в 2023 году Freepik

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Переживать из-за повышения курса доллара не стоит, поскольку в будущем рубль укрепится. Таким прогнозом поделился с «360» экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

После открытия торгов на Мосбирже 26 июня курс доллара достиг 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года. По словам Разуваева, это реакция на попытку мятежа 24 июня.

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«Я думаю, то ослабление, которое мы видели, с этим было связано. Сейчас курс 84-85 [рублей за доллар]. Я думаю, что 65 рублей за доллар мы увидим в текущем году. Так что психовать не стоит», — успокоил экономист.

По словам финансового аналитика, будет улучшаться ситуация с торговым балансом и дефицитом бюджета. Макроэкономическая ситуация тоже станет лучше, и рубль укрепится на этом фоне, объяснил свою точку зрения собеседник «360».

Кроме того, российский Центробанк планирует повысить ключевую ставку, что поможет снизить курс доллара, добавил Разуваев. В ЦБ заявляли, что сделают это в ближайшее время, подытожил экономист.