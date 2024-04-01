Деньги 01 апреля 2024, 06:50 Просроченные продукты в России заблокируют прямо на кассе «Известия»: в России запустили механизм блокировки просроченных товаров на кассе Freepik

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В России началось поэтапное внедрение разрешительного режима продажи маркированных товаров на кассе. Оплату просроченных или контрафактных товаров начнут блокировать, сообщили «Известия».

Новый механизм заработал 1 апреля в отношении табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов. Когда продавец отсканирует маркировку, программное обеспечение кассы сделает запрос в систему «Честный знак» для получения информации о товаре.

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«Если срок годности товара уже истек или товар запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан», — объяснил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Он сообщил, что в будущем этот механизм начнут применять при продаже 13 групп товаров. На кассах смогут блокировать просроченную или нелегальную молочную продукцию, обувь, воду, антисептики, фотоаппараты, биологически активные добавки, шины, духи, одежду, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

В 2023 году объем контрафактной техники на российских маркетплейсах увеличился вдвое. Доля нелегально ввезенных смарт-часов возросла до 63%.