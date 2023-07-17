Общество 17 июля 2023, 08:40 Количество контрафакта выросло на российских маркетплейсах «Коммерсант»: доля контрафактной техники выросла вдвое на российских маркетплейсах РИА «Новости»

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Доля контрафактной техники зарубежных производителей на отечественных маркетплейсах за год увеличилась вдвое. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В сегменте ноутбуков доля контрафактной продукции составила 30%, в смартфонах — 31%, а в смарт-часах до 63%.

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Представитель компании IQ Technology Александр Логунов отметил, что в сегменте мобильных телефонов больше остальных подделывают смартфоны популярных брендов, таких как Samsung, Apple и Xiaomi.

Также за первые пять месяцев 2023 года увеличилась доля подделок в аудиоэлектронике, с 10 до 25%. Чаще всего встречаются копии музыкальных колонок и наушников известных брендов — JBL, Marshal, Apple и остальных.

Ранее россиян предупредили, что российский рынок в последнее время наводнила контрафактная продукция для проведения косметологических процедур. Врач- дерматовенеролог Алла Королева отмечала, что использование этих товаров способно привести к опасным последствиям для здоровья.