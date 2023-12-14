Деньги 14 декабря 2023, 10:55 Производителям круп и яиц запретят манипулировать ценой через уменьшение упаковки «Известия»: производителей обяжут фасовать продукты в стандартную упаковку Matthias Bein/dpa/globallookpress

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Минпромторг рассмотрит поправки в техрегламент с требованием запретить производителям социально значимых продуктов манипулировать ценой через уменьшение упаковки. Их обяжут фасовать яйца, крупы, сахар и другие товары в пачки стандартного объема, сообщили «Известия».

«Уменьшение производителями массы и количества товара без снижения, а то и с увеличением стоимости называют шкринфляцией. Этот способ, конечно, помогает изготовителям снизить свои издержки. Однако все это делается за счет злоупотребления доверием потребителя», — объяснил замминистра Виктор Евтухов.

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Новые правила, по его словам, позволят навести порядок и прекратить вводить покупателей в заблуждение. Замминистра заявил, что уменьшенные пачки не пользуются таким же спросом, как стандартные, а люди замечают «усыхание» привычных товаров, как правило, уже после покупки.

Рекомендация выпускать масло, сахар, крупы, яйца и другие продукты в упаковках стандартного объема, например, один килограмм вместо 900 граммов, действовала только для товаров, сделанных по ГОСТ. Продукты, которые изготовили по техническим условиям, могли фасовать как угодно. Минпромторг рассмотрит поправки в техрегламент «О безопасности пищевой продукции», чтобы обязать производителей паковать все социально значимые продукты в стандартную упаковку, и предложит принять такую же меру Евразийской экономической комиссии.

Сильней всего в России, по данным Росстата, подорожали яйца. Минсельхоз заявил, что за счет поставок из Турции и Азербайджана цены стабилизируются в течение месяца.