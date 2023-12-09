Общество 09 декабря 2023, 04:31 Росстат назвал самый подорожавший продукт питания Росстат: в ноябре яйца подорожали на 15,1% Freepik

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Рост цен на яйца бьет все рекорды. В ноябре стоимость этого продукта увеличилась на 15,1%. При том, что остальные продукты питания подорожали лишь на 1,7%. Такие данные привел Росстат.

С начала года цены на продукты питания выросли на 7,1%. А вот яйца с начала года подорожали на 36,5%, в годовом выражении более чем на 40%. В октябре рост цен на них был 13,1%, а в ноябре ускорился до 15,1%.

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В числе других подорожавших продуктов — куриное мясо. С начала года стоимость курятины увеличилась на 30,2%. Хотя сейчас рост цен замедлился — в ноябре он составил 0,9% по сравнению с 3,7% в октябре. В ноябре резко выросли цены на огурцы и помидоры: 35,1% и 19,1% соответственно.

Ранее стало известно, что три торговые сети согласились ограничить наценку на куриные яйца. С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба в связи с резким ростом цен на этот продукт. Ретейлеры «Азбука вкуса», «Глобус» и «Верный» поддержали инициативу ведомства.