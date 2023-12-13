Общество 13 декабря 2023, 13:37 Минсельхоз назвал ожидаемые сроки стабилизации цен на яйца Минсельхоз: цены на яйца в России должны стабилизироваться в течение месяца Freepik

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Стабилизация стоимости куриных яиц в российских магазинах ожидается в течение ближайшего месяца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что до конца недели запустятся первые поставки яиц из Азербайджана. Также в ближайшее время в Россию начнут ввозить яйца из Турции.

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«В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — указали в Минсельхозе.

Пресс-служба сообщила, что для насыщения российского рынка власти в качестве оперативной меры обнулили пошлины на импортные куриные яйца. Россия начала переговоры с дружественными государствами об увеличении поставок этой продукции. Также власти реализуют комплекс мер, чтобы поддержать отечественных производителей и увеличить предложение на внутреннем рынке, отметили в Минсельхозе.

Росстат назвал куриные яйца самым подорожавшим в ноябре продуктом питания. Цены на этот товар выросли на 15,1%. Также в России поднялась стоимость куриного мяса.