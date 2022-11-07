Продавцы в Запорожской области перестанут принимать гривну | 360°

Деньги 07 ноября 2022, 12:39 Продавцы в Запорожской области перестанут принимать гривну Член главсовета Рогов: рубль с 2023 года станет единственной валютой Запорожской области РИА "Новости"

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Запорожская область через два месяца покинет бивалютную зону и перейдет на расчеты в рублях. Об этом РИА «Новости» рассказал член главного совета региона Владимир Рогов.

«Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль», — сказал он.

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Сейчас украинскую валюту принимают наравне с российской. Новые правила начнут действовать 1 января 2023 года.

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Бивалютная зона в регионе заработала в мае, сообщил RT. Тогда же местные жители начали получать пособия в рублях. По словам Владимира Рогова, это подстегнуло развитие экономики.

Запорожская область наряду с Херсонской, а также Донецкой и Луганской народными республиками вошла в состав России по итогам референдума. Он состоялся в конце сентября.

На их территории создадут единую свободную экономическую зону по аналогии с Крымом. Минэкономразвития рассчитывает, что валовый региональный продукт новых субъектов за пять лет составит три триллиона рублей. По словам замминистра Сергея Назарова, регионы получат серьезные инвестиции.