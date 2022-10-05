Свободную экономическую зону организуют в новых регионах | 360°

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Свободную экономическую зону организуют в новых регионах

Минэкономразвития: новые субъекты России могут стать единой свободной экономической зоной

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Потенциал принятых в состав России бывших территорий Украины недополучал финансирование от предыдущего правительства. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Федерации Сергей Назаров. Его слова процитировал ТАСС.

«Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются регионами с большой диверсификацией экономик», — сказал он.

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Среди недостаточно финансированных сфер Назаров выделил тяжелую промышленность, сельское хозяйство, энергетику и транспортную инфраструктуру.

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Также замглавы Минэкономразвития России отметил, что новые субъекты страны потребуют серьезных инвестиций. По его словам, для этих регионов планируется принять закон о создании единой свободной экономической зоны. За основу хотят взять пример Крыма.

Назаров спрогнозировал, что валовый региональный продукт новых регионов России за ближайшие пять лет может достигнуть отметки в три триллиона рублей.

Минэкономразвития РФ

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