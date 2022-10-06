ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в перечень субъектов России в ее Конституции | 360°

Власть 06 октября 2022, 19:14 Поделиться Telegram

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Viber ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в перечень субъектов России в ее Конституции Новые регионы России вошли в перечень субъектов в Конституции РФ РИА «Новости»

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Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в перечень субъектов России в Конституции страны. Новую редакцию основного закона опубликовали на портале правовой информации.

Изменения появились в статье 65, где перечисляются субъекты, находящиеся в составе Российской Федерации.

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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области присоединились к России по итогам референдумов, которые проходили в конце сентября. Решение продолжить жить вместе с РФ приняли абсолютное большинство участников голосования.

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Донецкая и Луганская республики сохранят свои текущие названия и статус республик, государственным языком станет русский. Запорожская и Херсонская области также войдут в состав России как отдельные субъекты и останутся областями. По данным Минэкономразвития, для четырех регионов планируют принять закон о создании единой свободной экономической зоны по примеру Крыма.

Глава МИД Сергей Лавров намекнул, что это не последние субъекты, которые присоединились к Российской Федерации.

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