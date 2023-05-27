Мир 27 мая 2023, 20:56 Новый уровень сложности. Проблема госдолга США лишит мир доверия к доллару «Голос Мордора»: решение вопроса с госдолгом не спасет США от мирового долларового отказа Unsplash

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Американские власти пытаются урегулировать ситуацию вокруг госдолга страны. Минфин США поменял ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал о том, как Соединенные Штаты могут решить проблему, а также назвал вероятные последствия кризиса.

Далее — его прямая речь.

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Один американский экономист предложил целых три варианта решения вопроса государственного долга США, которые позволяют безболезненно обойти проблему. Но, как мне кажется, все они являются крайне сомнительными и могут помочь лишь формально.

Просто, но без изяществ

Первый способ — четко следовать Конституции, которая говорит, что правомерность американского долга не подлежит сомнению. Стало быть, потолок госдолга можно вообще проигнорировать, как будто бы его и нет, и занимать деньги дальше, как ни в чем не бывало.

Вариант простой, но очень неизящный, потому что потолок госдолга этот самый долг хоть как-то сдерживал. А теперь может случиться, что занимать можно вообще в любых количествах и бесконечно.

Кто даст? В мире сейчас таких немного, но точно можно будет по полной раздеть Европу. Она в долг даст, прекрасно понимая, что никогда больше не увидит эти деньги. Это как бандит, который приходит к коммерсанту и просит дать взаймы, а из-за пояса у него торчит огромная пушка. Конечно же, деньги он получит.

Снова надуть пузырь

Вариант второй — ФРС может отчеканить монеты из платины или палладия, дать им абсолютно любой номинал, хоть триллион триллионов долларов, и положить на хранение.

Формально у США появится очень много денег, и можно включать печатный станок. Однако это снова будет надуванием все того же пузыря, причем уже в каких-то циклопических, невероятных масштабах.

Проблема только в том, что реальных денег в казне США все равно не появится.

Pxhere

Тот же долг, только в профиль

Третья идея представляется наиболее разумной. Это выпуск бессрочных облигаций США, по которым держателям даже будут выплачивать какие-то мизерные проценты. Но итогового погашения этих облигаций не будет все равно, ни в каком виде.

По сути, этот вариант не особо отличается от первого — тот же долг, только в профиль.

Формальное решение

Я очень сомневаюсь, что США проблему госдолга в этот раз не решат. Как-нибудь выкрутятся. Проблема в том, что найденное решение не сильно будет отличаться от тех трех способов, которые предлагает экономист.

Решение проблемы может быть только формальным и временным. До очередного кризиса. А каждый кризис проходит куда сложнее, чем предыдущий.

В этот раз все усугубляется тем, что многие страны мира медленно, но верно избавляются от доллара, переставая ему доверять.

И это переводит проблему на новый уровень сложности и приближает момент, когда ее решить нельзя будет даже формально.