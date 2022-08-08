С помощью приложения Mir Pay можно оплачивать покупки смартфоном

Чтобы оплачивать покупки в магазинах со смартфона, достаточно загрузить в него приложение Mir Pay. Оно поддерживается на смартфонах на базе Android операционной системы 7.0 и выше с функцией бесконтактных платежей NFC. Скачать Mir Pay можно в магазинах приложений AppGallery, RuStore и Google Play. Дальше останется только отсканировать карту «Мир» или добавить ее вручную, все подсказки всплывают прямо на экране.

«Сервис Mir Pay существует с 2019 года и держатели карты „Мир“ активно им пользуются и скачивают приложение. Все эти годы мы активно работали над совершенствованием сервиса для того, чтобы держателям карт было максимально просто и удобно оплачивать свои покупки с помощью смартфонов. Уже более 13 млн раз приложение Mir Pay скачано в сервисах Google Play и AppGallery», — рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Оплатить покупки можно будет при помощи одного клика — нужно только разблокировать смартфон и поднести его к терминалу. Сами пользователи говорят, что такая система очень удобна и проста в использовании, достаточно просто иметь в кармане телефон, не нужно носить с собой карту.

К сервису Mir Pay можно подключить карты «Мир» более 100 банков, среди которых есть как федеральные, так и региональные.