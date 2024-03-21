Технологии 21 марта 2024, 16:18 IT-эксперт Липов рассказал, что уход иностранных облачных сервисов коснется только компаний

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Директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов в беседе с изданием «Газета.Ru»прокомментировал уход из России иностранных облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google.

По словам эксперта, последствия ухода коснутся именно компаний. Для физических лиц и международных организаций доступ пока не ограничивали.

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«Под запретом окажутся самые распространенные сервисы: Teams, OneDrive, Azure, Office 365, M365, все веб-службы, все версии Excel и другие», — пояснил Липов.

Он обратил внимание на то, что отечественным компаниям следует переориентировать свое внимание на использование российских аналогов.