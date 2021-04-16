Правительство на треть увеличит компенсации нефтекомпаниям

Правительство России планирует еще раз увеличить компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке. Однако половину субсидий Министерство финансов вернет с помощью повышения налога на добычу нефти.

За сдерживание цен нефтекомпании получат на треть больше, чем предполагалось. Из-за курса рубля сумма компенсации выросла с 40 до 60 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Вопрос корректировки демпфера возник после того, как резкое увеличение цен на топливо в начале года стало толкать вверх стоимость топлива на АЗС, которую правительство намерено сдерживать в пределах инфляции», — сообщило издание.

Однако Минфин планирует частично вернуть выплаченные нефтяным организациям деньги. Во вторник, 13 апреля, замглавы ведомства Алекей Сазанов заявил, что в рамках демпфера предполагается рост налога на добычу полезных ископаемых для нефти. На сколько повысят налог пока неизвестно, у Минфина по этому вопросу есть разногласия с Минэнерго.

«У нас по-прежнему некоторые разногласия остаются, в том числе, в каком объеме через НДПИ компенсировать (корректировку демпфера). Из-за этого определится, насколько снизим цену отсечения в демпфере, это увязанные между собой вещи», — отметил Сазанов.