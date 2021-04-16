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    16 апреля 2021, 05:47

    Правительство на треть увеличит компенсации нефтекомпаниям

    Екатерина Шамина

    Правительство России планирует еще раз увеличить компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке. Однако половину субсидий Министерство финансов вернет с помощью повышения налога на добычу нефти.

    Правительство на треть увеличит компенсации нефтекомпаниям

    За сдерживание цен нефтекомпании получат на треть больше, чем предполагалось. Из-за курса рубля сумма компенсации выросла с 40 до 60 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

    «Вопрос корректировки демпфера возник после того, как резкое увеличение цен на топливо в начале года стало толкать вверх стоимость топлива на АЗС, которую правительство намерено сдерживать в пределах инфляции», — сообщило издание.

    Однако Минфин планирует частично вернуть выплаченные нефтяным организациям деньги. Во вторник, 13 апреля, замглавы ведомства Алекей Сазанов заявил, что в рамках демпфера предполагается рост налога на добычу полезных ископаемых для нефти. На сколько повысят налог пока неизвестно, у Минфина по этому вопросу есть разногласия с Минэнерго.

    «У нас по-прежнему некоторые разногласия остаются, в том числе, в каком объеме через НДПИ компенсировать (корректировку демпфера). Из-за этого определится, насколько снизим цену отсечения в демпфере, это увязанные между собой вещи», — отметил Сазанов.