СМИ связали позицию Силуанова по росту цен на бензин с бизнес-интересом

У российского Минфина попросили данные об эффективности механизма демпфера. Власти, по мнению экспертов, не спешат реагировать на рост цен на бензин. Но острые вопросы министерству тоже задают с умыслом.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов объяснил Ura.ru, почему глава министерства финансов Антон Силуанов не спешит дать какую-либо реакцию. Якобы ему интересны только взаимоотношения с крупным бизнесом.

«В ответе Госдуме, почему цены на бензин растут, он [Силуанов] может признать тот факт, что государственная налоговая нагрузка велика, и стоимость нефтепродуктов в России растет независимо от мировых цен на нефть», — заметил Колташов.

Он предположил, что Силуанов сделает упор на самостоятельный разгон цен потребителями. В условии растущих цен на нефть рубль продолжает падение, а устойчивость курса министр обеспечить не в силах.

«Киев и власти США тоже оказывают давление на рубль, но в этом и задача Минфина — защитить его и избавить от стрессового повышения цен. С этой задачей Силуанов не справляется», — заявил специалист.

Письмо с запросом доказательств эффективности механизма демпфера направил в Минфин первый зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов. Депутат подчеркнул, что цены на рынке топлива после введения механизма так и не стали стабильны.

По мнению политолога, политконсультанта и председателя совета директоров первой российской PR-компании «Никколо М» Игоря Минтусова, не стоит искать серьезную подоплеку в обращении Щапова. Наказание министру не грозит, а парламентарий просто решил повысить свой избирательный рейтинг.