ФАС попросила владельцев АЗС объяснить рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила владельцев АЗС в Подмосковье обосновать рост цен на бензин и дизельное топливо с начала года. Об этом сообщило РИА «Новости».

ФАС попросила владельцев заправок в Московской области разъяснить, по каким причинам с 1 января 2021 года выросли цены на топливо. В ведомстве рассказали, что территориальные управления ФАС еженедельно проводят мониторинг стоимости нефтепродуктов. Однако учитывая условия, которые сформировались на розничном рынке, ведомство решило усилить контроль, уделив внимание ценам на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо.

Подорожание топлива в России с начала года ранее связали с понижением температуры. Влияние также показали рост экспортных цен на нефтепродукты и выросший на них спрос.

В Министерстве энергетики РФ ранее заявили, что если бы не механизм, сдерживающий цены на топливо, то бензин АИ-92 мог бы стоить на пять рублей дороже. По оценке ведомства, справедливая розничная цена этого бензина составляет 50,08 рубля за литр.