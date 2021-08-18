Поставщики продуктов заявили о подорожании цен на перевозки на 160%

Поставщики продуктов в России сообщили о двукратном увеличении цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки. По разным оценкам представителей отрасли, рост цен на перевозки достиг 160%.

По подсчетам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, по сравнению с прошлым годом стоимость перевозок увеличится на 10-11%. Об этом сообщил «Коммерсант».

Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки. Кроме того, они заявили о нехватке свободного транспорта.

В Картофельном союзе заявили, что перевозки подорожали по некоторым направлениям на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в отдельных случаях цены выросли в два раза. В организации назвали причину нехваткой рефрижераторного транспорта, а также отъездом водителей из стран СНГ из России.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» также столкнулись с подорожанием транспортировки, в их случае цены выросли на 10-15% на внутрироссийских направлениях и на 24-160% — на международных.

Представители национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» подтвердили, что перевозки подорожали, но максимум на 15%. Рост произошел впервые за 10 лет.

В Минсельхозе разрабатывают возможные выходы из ситуации вместе с Минпромторгом и Минтрансом.