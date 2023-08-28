Деньги 28 августа 2023, 10:21 После повышения МРОТ зарплаты всех бюджетников в России пересмотрят Депутат Бессараб: зарплаты всех бюджетников в России изменят из-за нового МРОТ РИА «Новости»

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В 2024 году минимальный размер оплаты труда увеличат, а вслед за ним пересмотрят зарплаты всех специалистов бюджетной сферы. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила Ura.ru, что важно сделать их соответствующими квалификации.

«Думаю, что особенно в госбюджетном секторе все заработные платы будут пересмотрены», — предупредила она.

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С января следующего года МРОТ в России увеличат на 18,5%. Светлана Бессараб сообщила, что из-за этого предстоит проанализировать оклады и их соответствие рабочим разрядам. По ее словам, важно, чтобы зарплата одних сотрудников не превышала доходы других, чья квалификация выше.

Увеличат выплаты трем миллионам военных пенсионеров. Депутат заявила, что за счет индексации в 5,5% и повышения довольствия военнослужащих пенсии этой категории получателей возрастут еще на 5%, до 42 тысяч рублей.

В Госдуму внесли законопроект об увеличении стипендий студентам вузов и колледжей. Депутаты предложили утвердить минимальную сумму на уровне МРОТ.