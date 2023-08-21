Общество 21 августа 2023, 14:02 Минимальный размер стипендий предложили увеличить до уровня МРОТ Депутаты Госдумы предложили законопроект о стипендиях не ниже уровня МРОТ Freepik

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный размер стипендий на уровне МРОТ. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Инициаторами законопроекта стали депутаты ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева.

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«Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство Российской Федерации будет определять с учетом предусмотренных законопроектом требований», — указали инициаторы в пояснительной записке.

Они подчеркнули число студентов, получающих именные стипендии. Основное количество учащихся получает небольшие выплаты: размер государственной стипендии в 2023 составит 1825 рублей для студентов вузов, а для получающих среднее профессиональное образование — 664 рубля.

«Столь ничтожно низкие размеры государственных стипендий не могут поддерживать освоение студентами образовательных программ», — отметили авторы законопроекта.

Ранее депутат Госдумы Аксаков выступил с инициативой рассчитывать МРОТ с учетом инфляции. По его мнению, коэффициент инфляции необходимо вставлять в определение минимальной заработной платы.