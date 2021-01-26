Пошлины на экспорт пшеницы весной вырастут вдвое

С 1 марта вырастут пошлины на экспорт пшеницы до 50 евро за тонну, а с 15 марта налоги на экспорт кукурузы увеличатся до 25 евро за тонну, ячменя — до десяти евро за тонну. Ставка экспортной пошлины для ржи в рамках квоты останется нулевой.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, что позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.

Постановление распространяется на продукцию, вывозимую за пределы стран Евразийского экономического союза. Это позволит снизить объемы экспорта и переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью, говорится на сайте ведомства.

В конце декабря правительство объявило о комплексе мер из-за роста цена на продукты в России. С 15 февраля по 30 июня этого года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн.