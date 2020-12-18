Компании из России сообщили о трудностях при экспорте пшеницы

Это грозит продавцам убытками за простой и срывом контрактов. Один из собеседников газеты отметил, что в последние дни начались сложности со стороны таможни при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики и ухудшилась ситуация с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько пояснил, что задержка может происходить из-за возникших вопросов у таможни к весу партий пшеницы. Сложности с вагонами также могут быть связаны с общей высокой нагрузкой на железную дорогу.

Как сообщил изданию директор «Совэкона» Андрей Сизов, трейдеры беспокоятся из-за всей этой ситуации, так как при выполнении экспортных контрактов счет идет на дни, а простой приводит к дополнительной трате за перевозку груза. Он надеется, что эти проблемы — не полномасштабная кампания, а инициативы регуляторов на местах.

Еще один собеседник газеты опасается катастрофичного сценария, когда после проверок вынудят разгружать суда и повторно взвешивать товар.