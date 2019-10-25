Штрафы за нарушение ПДД стали отнимать у россиян больше денег

Расходы на содержание автомобиля в России выросли. «Средний чек» владельца машины в год вырос на 22%. Больше денег в том числе приходится отдавать на оплату штрафов за несоблюдение ПДД.

К соответствующим выводам пришли специалисты компании «Яндекс.Деньги». Результатами проведенного ими исследования поделилась «Газета.ru». Чтобы погасить выставленные ГИБДД штрафные квитанции, автомобилисты в среднем платят от 496 до 531 рубля.

Лидирует по суммам штрафов Москва — в столице она достигает максимума в 582 рубля, уточнил сайт РБК. На втором месте — Красноярск с 579 рублями. Замыкает тройку Самара, где в среднем за штраф приходится отдавать как раз 531 рубль.

Дешевле всего несоблюдение ПДД обходятся жителям Волгограда, Омска и Нижнего Новгорода — в 436, 449 и 453 рубля соответственно. Сумму водителям удается снизить, поскольку они оплачивают штраф в первые 20 дней с момента фиксации нарушения. При таких условиях дается 50% скидка.

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Вместе с этим растет спрос на каршеринг и услуги такси. Эксперты указывают на рост стоимости содержания личного автомобиля — дорожают, помимо прочего, гаражные места, страховка и техобслуживание. Если в регионах машина все еще остается средством передвижения, то в крупных городах, в том числе в Москве постепенно превращается в роскошь, от которой многим приходится избавляться.