Проекты по лекарственному страхованию протестируют в регионах

«Мы пытаемся ввести электронный сертификат для получения технических средств реабилитации, очень долго отрабатывали этот механизм, когда человек может приобрести самостоятельно, а государство ему выдает на конкретную сумму денег этот сертификат», — рассказала Голикова.

По ее словам, отрабатывать эту схему начали раньше, чем лекарственное страхование. Голикова отметила, что законопроект находится в высокой стадии готовности, и в 2020 году правительство будет его принимать по проведению пилотного проекта в некоторых регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарство, а государство ему это компенсировать.

«Это невозможно сделать за один год, но это то, куда мы идем в ближайшие два года», — добавила заместитель председателя правительства России.

Кроме того, Голикова также рассказала о том, что за десять месяцев 2019 года смертность в России снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она также отметила, что этот показатель мог быть и выше, «но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями».

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев ранее сообщил, что межфракционная рабочая группа по лекарственному обеспечению внесет предложения по усовершенствованию механизма закупки лекарств.