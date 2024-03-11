Деньги 11 марта 2024, 08:22 Подсчитали прибыль России от переориентации поставок углеводородов Россия заработала 56 млрд долларов на переориентации поставок углеводородов РИА «Новости»

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Перенаправив поставки углеводородов из Европы в дружественные страны, Россия увеличила доход почти на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Службы статистики стран — крупнейших покупателей российских углеводородов выпустили отчеты за 2023 год. В их числе — члены Евросоюза, дружественные страны Азии и Латинской Америки. Агентство сопоставило эти результаты с данными за период до введения европейских санкций, не учитывая 2022 год из-за сильных колебаний цен.

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Государства Евросоюза с 2019 по 2021 годы закупали в России углеводороды общей стоимостью 102,5 миллиарда долларов ежегодно. После введения санкций этот объем сократился втрое и составил в 2023 году 31,6 миллиарда долларов.

Экспорт в такие страны, как Турция, Индия, Китай, Бразилия, Малайзия и Индонезия, составлял в среднем 59,9 миллиарда долларов. По итогам прошлого года он увеличился до 186,7 миллиарда долларов. Россия заработала на этих направлениях дополнительно 126,8 миллиарда долларов, что на 56 миллиардов долларов больше выпавшей прибыли от сокращения продаж в Евросоюз.

Агентство Bloomberg сообщило о небывалом росте доходов России от нефти в октябре 2023 года. Казна получила больше денег, чем до февраля 2022 года.