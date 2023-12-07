Деньги 07 декабря 2023, 10:02 Санкции не помешали России за месяц заработать на нефти 11 млрд долларов Bloomberg: Россия в октябре 2023 года заработала на нефти 11 млрд долларов РИА «Новости»

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В октябре Россия заработала на продаже нефти больше, чем получала до спецоперации на Украине и введения западных санкций. Страна пополнила бюджет на 11,3 миллиарда долларов, сообщило агентство Bloomberg.

«Ежемесячный доход Москвы от экспорта нефти сейчас больше, чем до [конфликта] на Украине, что подчеркивает провал мер по ограничению ее военного бюджета», — заявил автор статьи.

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Доходы России от нефти почти удвоились в период с апреля по октябрь. Только в октябре страна заработала 11,3 миллиарда долларов, 31% от общего количества поступлений в казну. Это самый высокий показатель с мая 2022 года и больше, чем в любой месяц года до начала спецоперации.

В конце 2022 года страны Запада согласовали потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю. Идея заключалась в том, чтобы запретить странам «Большой семерки» покупать сырье дороже 60 долларов за баррель — на 24 доллара дешевле рынка — и ограничить доходы России. Однако вместо этого, по информации агентства, ограничение позволило создать прибыльный бизнес для множества торговцев и судоходных компаний, который трудно отследить.

США и Евросоюз признали потолок цен на нефть неэффективным инструментом и обсудили дальнейшие действия. Они предложили вести «белый список» трейдеров или страховать танкеры при проходе через Финский залив.