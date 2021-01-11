Стоимость биткоина упала почти на 10%

Стоимость биткоина в воскресенье упала почти на 10% и опустилась ниже отметки в 37 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 23:45 по московскому времени цена биткоина упала на 9,75%, и достигла стоимости в 36 933 доллара, уточнило агентство «Прайм».

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина упала примерно на 7,5%, до 37,5 тысячи долларов.

На долю биткоина приходится около 69,8% всего глобального рынка криптовалют.

Резкий рост криптовалюты начался в декабре, когда биткоин подорожал почти в два раза с 10 тысяч долларов до 19 973 долларов за монету. При этом только за первую неделю 2021 года цена выросла еще на 30%. С вечера четверга, 7 января, биткоин резко преодолел отметку в 40 тысяч долларов. По мнению экспертов, это связано с макроэкономической неопределенностью после смены власти в США. Уже на следующий день курс криптовалюты был выше 41 тысячи долларов.