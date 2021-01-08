Цене биткоина предрекли рост до $50 тысяч

Директор платформы «Киберномика.РФ» и эксперт по криптовалютам Михаил Худокормов заявил «360», что в долгосрочной перспективе можно ожидать курс биткоина в районе 45−50 тысяч долларов.

«Стоимость биткоина выше 40 тысяч долларов ожидалась. Это было предугадываемое событие. Курс будет только расти, и ниже он уже не пойдет. Может быть маленькая пила: плюс-минус от трех до четырех тысяч долларов в ближайшее время», — поделился эксперт прогнозом на ближайшую перспективу.

Худокормов отметил, что сейчас все говорит о том, что биржевой тренд идет по восходящей, а значит, и курсы криптовалюты пойдут вверх. Биткоин ненадолго задержится на курсе в пределах 40−44 тысяч долларов, а дальше будет снова расти.

«Через три месяца можно ждать 45−50 тысяч долларов. Это хорошая цифра», — подытожил эксперт.

Курс биткоина резко вырос с вечера четверга, 7 января, когда он преодолел отметку в 40 тысяч долларов. По мнению экспертов, это связано с макроэкономической неопределенностью после смены власти в США. Демократы намерены увеличить государственные расходы, что приведет к росту инфляции и обесцениванию доллара. Чтобы сохранить свои деньги, инвесторы отказываются от привычной валюты и вкладывают средства в биткоин и другие криптовалюты.