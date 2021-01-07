Биткоин подорожал до 40 тысяч долларов

Резкий рост криптовалюты начался в декабре, когда биткоин подорожал почти в два раза с 10 тысяч долларов до 19 973 долларов за монету. При этом только за первую неделю 2021 года цена выросла еще на 30%. Если рост продолжится, то декабрьский рекорд будет побит.

Эксперты не исключили, что такой рост виртуальных денег связан с беспорядками в Вашингтоне. Инвесторов напугала глобальная макроэкономическая неопределенность обычных валют и они начали скупать биткоины.

Кроме того, приход демократов в палату представителей и сенат увеличит государственные расходы, а значит приведет к росту инфляции и обесцениванию доллара на мировом рынке. Для защиты многие начали переводить свои деньги в криптовалюту.

Общая рыночная стоимость всех биткоинов на сегодня оценивается в 74 миллиардов долларов. На публичном рынке сейчас дороже только компания Tesla с капитализацией 758,8 миллиарда долларов.

Как напомнило ИА Nation News, очередной взлет стоимости акций Tesla сделал Илона Маска самым богатым человеком мира. Он обошел в рейтинге создателя компании Amazon Джеффа Безоса.