Депутат Госдумы попросила Мишустина расширить программу льготной ипотеки

В письме говорится, что действие кредитной ставки в 6,5% необходимо продлить до 2022–2023 годов. Костенко отметила, что для получения застройщиком такой господдержки заемщик должен исполнить обязательства по вводу в эксплуатацию жилья в 2020–2021 годах. Вместе с тем средний срок строительства дома составляет примерно три года. Именно поэтому большая часть девелоперов, которые перешли на счета эскроу, не могут рассчитывать на такую меру.

По словам Костенко, при перераспределении средств, выделенных застройщикам на субсидирование процентной ставки, эту проблему можно было бы решить.