Льготная программа ипотеки станет еще доступнее: правительство снизит процент первоначального взноса. Ранее заемщикам нужно было внести 20%, теперь достаточно будет 15%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже подписал постановление о снижении первоначального взноса по ипотеке, новость объявят официально 3 августа, сообщает РБК со ссылкой сразу на три своих источника.

Сейчас льготная программа ипотеки обеспечивает 20–30% спроса на этот вид кредитования. Она будет действовать до 1 ноября текущего года. Программа распространяется только на новостройки. Таким способом правительство решило поддержать рынок в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях по программе можно взять жилье стоимостью до 12 миллионов рублей, в других регионах — до шести миллионов. Причем изначально лимиты были другие — восемь и три миллиона соответственно. Но в июне их повысили.

О запуске льготной программы ипотечного кредитования объявил Владимир Путин еще в апреле этого года. Она действует с 16 апреля.