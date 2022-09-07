Отказ Маска от покупки Twitter связали с речью Путина на День Победы | 360°

Деньги 07 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Отказ Маска от покупки Twitter связали с речью Путина на День Победы Business Insider: Маска отложил сделку с Twitter из-за речи Путина на День Победы Unsplash

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Предприниматель Илон Маск отменил покупку Twitter в ожидании речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы. Адвокат компании предъявил в суде переписку Маска с банкиром, которая должна была это доказать, сообщило издание Business Insider.

В июле бизнесмен обвинил Twitter в сокрытии данных о ботах и спам-аккаунтах и отказался от сделки. За два месяца до этого он переписывался с банкиром Morgan Stanley, который частично финансировал покупку, и предлагал отложить подписание документов хотя бы до обращения Владимира Путина по поводу Дня Победы.

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Фрагмент их переписки зачитали в прошедший вторник на слушаниях по поводу переноса судебного разбирательства.

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«Давайте притормозим всего на несколько дней. <…> Завтрашняя речь Путина действительно важна. Нет смысла покупать Twitter, если мы движемся к третьей мировой войне», — написал Маск.

Адвокат платформы обвинил бизнесмена в заботе о личных финансах. На это его защитник Алекс Спиро из Skadden Arps ответил, что сообщение вырвали из контекста. Он обещал приложить к материалам дела всю переписку.

Маск в апреле 2022 года подписал соглашение о покупке Twitter и его приватизации на сумму 44 миллиарда долларов, но потом отказался от сделки. Почти сразу после этого платформа подала на него в суд, потребовав в качестве компенсации около одного миллиарда долларов.

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