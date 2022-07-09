Предприниматель Илон Маск отказался покупать социальную сеть Twitter. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на письмо от имени Маска, которое было отправлено главному юристу компании.

Как указано в материале, в письме сказано о том, что Twitter не выполнил свои договорные обязательства. А именно социальная сеть не предоставила Маску данные, которые он запрашивал. Сумма сделки составляла 44 миллиарда долларов.

О том, что сделка о покупке Маском Twitter оказалась под «серьезной угрозой», накануне сообщила The Washington Post. Указывалось, что причина в том, что бизнесмен понял невозможность установить число фальшивых пользователей соцсети. Как предполагается в материале, возможный выход предпринимателя из сделки, вероятно, повлечет за собой масштабные юридические баталии.

В начале апреля Маск заявил, что владеет 9,2% акций Twitter. После этого он объявил о готовности купить все акции компании. Уже к концу месяца стороны договорились о сделке по продаже социальной сети за 44 миллиарда долларов. В середине мая бизнесмен приостановил сделку. Маск решил дождаться результатов проверки количества фейковых аккаунтов в Twitter.