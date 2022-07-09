Илон Маск отказался покупать Twitter — CNBC
CNBC: предприниматель Маск отказался от сделки по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов
Предприниматель Илон Маск отказался покупать социальную сеть Twitter. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на письмо от имени Маска, которое было отправлено главному юристу компании.
Как указано в материале, в письме сказано о том, что Twitter не выполнил свои договорные обязательства. А именно социальная сеть не предоставила Маску данные, которые он запрашивал. Сумма сделки составляла 44 миллиарда долларов.
О том, что сделка о покупке Маском Twitter оказалась под «серьезной угрозой», накануне сообщила The Washington Post. Указывалось, что причина в том, что бизнесмен понял невозможность установить число фальшивых пользователей соцсети. Как предполагается в материале, возможный выход предпринимателя из сделки, вероятно, повлечет за собой масштабные юридические баталии.
В начале апреля Маск заявил, что владеет 9,2% акций Twitter. После этого он объявил о готовности купить все акции компании. Уже к концу месяца стороны договорились о сделке по продаже социальной сети за 44 миллиарда долларов. В середине мая бизнесмен приостановил сделку. Маск решил дождаться результатов проверки количества фейковых аккаунтов в Twitter.