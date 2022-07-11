Американская компания Twitter планирует подать в суд на американского бизнесмена Илона Маска в начале недели. Причиной иска стал отказ предпринимателя купить соцсеть. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, интересы Twitter в суде будет представлять компания Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK). Контракт с базирующейся в Нью-Йорке юридической фирмой уже заключили. Как заявили собеседники агентства, Twitter подаст в суд на Маска в начале недели. Иск будут рассматривать в штате Делавэр.

Маск намеревался купить Twitter за 44 миллиарда долларов. Он разорвал соглашение о приобретении соцсети из-за невыполнения компанией некоторых обязательств. Бизнесмену не предоставили сведений о фейковых и спам-аккаунтах.

При этом руководство Twitter в заявило, что все равно намерено закрыть сделку по обговоренной цене и условиям. На фоне назревающих разбирательств акции компании уже упали на 7%. Как уточняла Комиссия по ценным бумагам и биржам США, в случае расторжения сделки Маску придется выплатить Twitter около одного миллиарда долларов в качестве компенсации.