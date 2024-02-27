Деньги 27 февраля 2024, 11:42 Оставшиеся в России магазины LG, Bosch и Sony закроют «Коммерсант»: магазины LG, Bosch и Sony в России распродают остатки товаров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Остановка поставок привела к закрытию фирменных магазинов импортной электроники в России. В ближайшие месяцы прекратят работу торговые точки южнокорейского бренда LG, немецкого Bosch и японского Sony, сообщил «Коммерсант».

Сотрудничество с Россией прервали в 2022 году. Отдельные фирменные магазины брендов продолжали работать, однако в начале февраля стали закрываться — прекратили работу торговые точки LG и Sony в московском ТЦ «Афимолл Сити».

Реклама

«Раньше Sony Centre был в каждом городе-миллионнике в России, однако из-за санкций они все закрываются», — сообщил оператор поддержки Sony.

Три розничные точки японского бренда проработают до лета, чтобы сбыть остатки электроники. В техподдержке LG подтвердили закрытие одного из четырех магазинов в Москве. Ликвидация коснется магазинов Bosch.

Освободившиеся площади займут сети из Турции и Китая. Например, в торговом центре на Пресненской набережной в марте откроется турецкий магазин Grundig.

Турецкий инвестиционный фонд Can Holding планировал выкупить заводы Bosch в Стрельне. Немецкий производитель бытовой техники ликвидировал российское представительство.