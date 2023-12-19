Деньги 19 декабря 2023, 13:51 Турецкий инвестфонд выкупит заводы Bosch в Стрельне Немецкий Bosch продаст свои заводы в России турецкому инвестфонду Can Holding РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заводы немецкого бренда техники Bosch в Стрельне под Санкт-Петербургом купит турецкий инвестиционный фонд Can Holding. Он запустит производство собственной и сторонних марок, сообщил «Коммерсант».

Компания завершила уход из России, уволила 30 оставшихся менеджеров по продажам и выплатила им годовой оклад. Переговоры о продаже заводов Bosch в Стрельне вели с китайским производителем Hisense, но турецкий Can Holding предложил сумму больше.

Реклама

Источник издания заявил, что новый владелец запустит производство встраиваемой бытовой техники, холодильников и стиральных машин собственных брендов Seikon, Awox, Telefox и Energia, а часть промплощадок отдаст другим вендорам.

Точная сумма сделки неизвестна. Один из источников заявил, что Bosch соглашался на 20 миллионов долларов, но турецкий фонд предложил еще больше. Собеседники издания подтвердили, что сделка находится на финальной стадии.

В 2022 году Общественная потребительская инициатива подала в суд на Bosch. Организация обвинила немецкую компанию в невыполнении гарантийной и послегарантийной поддержки.